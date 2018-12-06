Лечить так лечить: Розенбаум откачал пассажирку на борту рейса Москва-Симферополь

Автор и исполнитель Александр Розенбаум спас женщину, которой внезапно стало плохо на борту самолёта, летевшего из Москвы в Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил летевший этим же рейсом руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

Когда бортпроводники подняли тревогу, сообщает очевидец, Розенбаум оказался единственным человеком на борту, способным оказать первую помощь.

«Считаю, что только настоящий человек может петь настоящие песни.

Обыкновенный рейс Москва-Симферополь, вылетал в 16:55 из Шереметьево, бортпроводник объявляет, что срочно нужен врач, пассажирке стало плохо, потеря сознания и т.д.

В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнеса, как ни в чем не бывало, выходит, действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум.

Он действительно оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание и мы благополучно приземлились в Симферополе, где её забрали медицинские сотрудники.

Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку.

Я подумал, а на сколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации.

Браво!!!», – написал на своей странице в Фейсбуке Константин Кнырик.

Фото пользователя Фейсбук Константина Кнырика

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.12.18

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