«Путин, введи войска!» В Тернополе приговорили программиста за призывы к созданию Новороссии

На Украине суд приговорил к тюремному сроку жителя Тернополя Евгения Фука за «распространение призывов к России начать военную агрессию в отношении Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», осуждённый публиковал свои посты в социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что 34-летний Евгений Фук является уроженцем Ростовской области РФ. Патриот России проживал в Тернополе до 24 января 2017 года и работал программистом.

«В период с 12 мая по 22 июня 2015 года обвиняемый в социальной сети «ВКонтакте» создал личный аккаунт, через который сознательно размещал публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине», – цитирует пресс-службу суда издание «Страна».

«В частности, Фук на «стене» своего аккаунта умышленно распространил для ознакомления публикации, в которых содержатся призывы к Российской Федерации осуществить военную агрессию в отношении Украины и таким образом свергнуть ее конституционный строй», – говорится в сообщении.

В качестве доказательства прокуратура привела одно из «экстремистких высказываний», обнаруженное в публикациях подсудимого от 22 июня 2015 года: «Россия должна бороться за то, чтобы никакой Украины на ее границах не было, а была Новороссия и Малороссия».

Кроме того, жителю Тернополя вменяется в вину, что он активно «репостил сепаратистские публикации с сайта Sharij.net».

В настоящий момент подсудимый находится за пределами подконтрольной режиму Порошенко территории Украины. В суде подозревают, что Евгений Фук «скорее всего примкнул к боевикам самопровозглашенных «республик» в Донбассе, так как в частной переписке, исследованной в суде, он выражал такое намерение».

Суд признал Евгения Фука виновным и назначил ему два года лишения свободы заочно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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