Руки коротки: героя Одесского сопротивления приговорили к тюремному сроку на Украине

Приморский районный суд Одессы приговорил к 5 годам лишения свободы лидера одесского «Антимайдана» и активиста «Одесской дружины» Дениса Яцюка «за участие в беспорядках 2 мая».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на приговор суда.

Дениса Яцюка осудили за сопротивление украинским националистам в Одессе во время бойни 2 мая 2014 года и поджога ими Дома профсоюзов, где погибли десятки местных антифашистов.

Кроме того, суд «установил, что Яцюк, находясь в Крыму, сделал видеозапись обращения, в котором публично призвал к протестному движению в Одессе и других городах для отделения юго-восточных регионов от Украины и создания «Республики Новороссия».

В зал заседания были вызваны 8 «свидетелей», которых под страхом уголовного преследования вынудили дать показания о том, что «Яцюк является участником «трагических событий» в Одессе 2 мая 2014 года, сторонником боевиков в Донбассе, одним из руководителей организации «Одесская дружина – Антимайдан» и инициатором создания «Одесской народной республики».

Суд признал Яцюка виновным по ч. 1 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины).

Дениса Яцюка приговорили к 5 годам тюрьмы заочно.

Напомним, вчера на Украине суд приговорил к заочному тюремному сроку жителя Тернополя Евгения Фука за «распространение призывов к России начать военную агрессию в отношении Украины».

Вина Евгения Фука состояла в том, что в его аккаунте в соцсети обнаружили «экстремисткое высказывание»: «Россия должна бороться за то, чтобы никакой Украины на ее границах не было, а была Новороссия и Малороссия».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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