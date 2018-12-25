Поклонская взобралась на нервную лошадь и пожелала россиянам перемен

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видео, в котором поздравила россиян с наступающим Новым годом и Рождеством.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём поздравительном ролике Поклонская обратилась к гражданам верхом на лошади.

В числе других напутствий депутат пожелала россиянам перемен в лучшую сторону. Однако предупредила, что придётся самим хорошо постараться ради этого.

«От нового года каждый ждёт перемен, перемен к лучшему. Но, прежде всего, все перемены зависят от нас, от нашего выбора – ежедневного и порой очень сложного», – напутствовала Поклонская.

Пользователи обратили внимание, что лошадь под депутатом вела себя нервно и постоянно вертелась, несмотря на то, что помощник за кадром пытался контролировать её с помощью специального поводка.

Вперёд – к переменам

Видео пользователя YouTube Натальи Поклонской

Симферополь, Иван Капустин

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