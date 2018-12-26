«Новое россиянское дворянство»: Стрелков пристыдил Поклонскую за шоу с бокалом на лошади

Бывший министр обороны ДНР и командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков раскритиковал уроженку Луганской области, а ныне депутата Госдумы Наталью Поклонскую за видео с новогодним поздравлением, где она в сопровождении свиты за кадром неуклюже гарцует верхом на фоне особняка с бокалом шампанского в руке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой язвительный и возмущённый комментарий Стрелков опубликовал на собственной странице в соцсети «ВКонтакте».

Командир донецкого ополчения обращает внимание на то, что ворвавшаяся в российскую элиту депутат Поклонская, пытаясь заигрывать с россиянами, забыла о своих земляках в Донбассе, которые ежедневно страдают под обстрелами и находятся в тяжёлом экономическом и социальном положении.

Кроме того, Стрелков намекает, что от Поклонской, неплохо устроившейся в России, не слышно требований признать ЛДНР или принять в гражданство РФ жителей республик Донбасса. За неё это делают другие немногочисленные политики и общественные деятели, в то время как сама депутат пытается понравиться российскому электорату, в том числе, делая вид, что яростно борется с пенсионной реформой.

«Вот и настала пора замечательных новогодних поздравлений.

Особенно приятно, когда новогодними пожеланиями спешат поделиться те россияне, для которых минувший год был образцово-показательно успешным, а будущий – сулит еще больше радостей и достижений:

Пусть-же поздравления Натальи Владимировны Поклонской – урожденной в Луганской области, где всё остальное население «не так встало за Россию», – вдохновит ее благодарных земляков на терпение в нелегкой борьбе за дело возвращения в лоно «единой Украины».

А мы порадуемся за то, что некоторые из тех бывших высокопоставленных украинских чиновников, которые вовремя успели перейти на нужную сторону и проявили выдающуюся гибкость в приспособлении к россиянским образцам поведения, – нынче могу заслуженно выступать «законодателями моды» в «новом россиянском дворянстве».

С Новым Годом, Наталья Владимировна! С новым счастьем!», – зло иронизирует командир ополчения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.18

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