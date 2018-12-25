Пентагон планировал создать в Крыму биологические лаборатории аналогичные биохимическим лабораториям имени Ричарда Лугара в Грузии, где тайно проводятся опыты над местными жителями.

Однако, после возвращения Крыма в Россию, американцам удалось возвести 11 опасных объектов лишь на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава российского контрольного ведомства отметила, что при украинской власти американские учёные успели собрать часть биоматериалов крымчан. Ящики уже были готовы к отправке в США.

«Сегодня на Украине 11 лабораторий США, и они модернизированы на средства Пентагона. Предполагалось строительство такой лаборатории и в Симферополе. В 2014 году нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей», – цитирует Попову РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», ранее Минобороны России заявило об испытаниях под видом лечения американскими учеными химического оружия в Грузии. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что в медицинском Центре Лугара проводились эксперименты, которые привели к смерти нескольких десятков людей.

Информацию подтвердил и вынужденный в своё время скрываться от режима Саакашвили экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, который заявил, что в Лаборатории имени Ричарда Лугара проводились эксперименты с живыми людьми, закончившиеся летальным исходом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.12.18

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