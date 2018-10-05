Ученые: США используют насекомых в качестве биологического оружия

Исследователи из США пытаются вывести насекомых, которые будут распространять вирусы. Ученые Германии и Франции усомнились в пользе американских разработок для сельского хозяйства. По мнению специалистов, это может говорить о том, что Вашингтон пытается создать новое биологическое оружие.

Статья международной группы специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и правовым вопросам опубликована в журнале Science. Эксперты утверждают, что Пентагон спонсирует программу Insect Allies («Насекомые-союзники»). Цель экспериментов – «горизонтальная» редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.

Ученые уверены, что подобная разработка будет иметь далеко идущие биологические, экономические и социальные последствия. «В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что – если это правда – будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии», – пишут авторы исследования.

За последние два года на программу Insect Allies было потрачено 27 млн долларов.

Ранее Минобороны России заявило об испытаниях американскими учеными химического оружия в Грузии. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что в медицинском Центре Лугара проводились эксперименты, которые привели к смерти нескольких десятков людей.

В свою очередь Пентагон отверг обвинения и заявил, что Центр Лугара принадлежит властям Грузии, лаборатория финансируется и управляется из Тбилиси.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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