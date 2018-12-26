Крымский суд завершил рассмотрение всех апелляций на арест украинских моряков

Верховный суд Крыма оставил под арестом всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, а позднее приговорённых к аресту украинских моряков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель суда.

Таким образом, решения Киевского райсуда Симферополя и Керченского городского суда в отношении 20 моряков оставлены в силе. Ещё на 4 моряков адвокаты не подали апелляции.

Одному из арестованных уточнён срок содержания под стражей из-за ранее допущенной технической ошибки: он сокращён на одни сутки – с 25 до 24 января 2019 года.

Как сообщал «Новый День», всем морякам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее президент России и министр иностранных дел РФ заявили, что о возможности обмена моряков может идти речь только по завершении всех судебных процедур.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.18

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