Крымский суд завершил рассмотрение всех апелляций на арест украинских моряков

Верховный суд Крыма оставил под арестом всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, а позднее приговорённых к аресту украинских моряков.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель суда.
Таким образом, решения Киевского райсуда Симферополя и Керченского городского суда в отношении 20 моряков оставлены в силе. Ещё на 4 моряков адвокаты не подали апелляции.
Одному из арестованных уточнён срок содержания под стражей из-за ранее допущенной технической ошибки: он сокращён на одни сутки – с 25 до 24 января 2019 года.
Как сообщал «Новый День», всем морякам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).
Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент России и министр иностранных дел РФ заявили, что о возможности обмена моряков может идти речь только по завершении всех судебных процедур.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 26.12.18
Новый год в окопах: в Минобороны РФ не исключают, что Порошенко пойдёт ва-банк под бой курантов. / Наоборонялся: Порошенко решил не продлевать военное положение на Украине. / На захваченный Украиной российский сейнер «Норд» вновь не нашлось покупателей. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»