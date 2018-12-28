Беседа консулов с украинскими моряками пройдёт в «Матросской тишине» после праздников

Задержанные в Керченском проливе за нарушение границы и арестованные судом украинские моряки смогут пообщаться с консулами «Незалежной» после новогодних и рождественских праздников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире подконтрольного запрещённому в РФ меджлису телеканала ATR.

«Сегодня я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение, и 10 января смогут посетить наших мальчиков в «Матросской тишине» – Артеменко, Эйдера и Сороку. Еще раз смогут посмотреть, как они себя чувствуют, практически через месяц, ведь последний раз консулы у них были в начале декабря», – утверждает Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен заявила, что Украина якобы не получила до сих пор официальной информации о характере ранений и способах лечения арестованных моряков.

«Мы требуем от Москальковой и от Федотова, который руководит Советом по правам человека РФ, чтобы они дали информацию о раненых с подтверждением медицинских заключений», – заявила Денисова и добавила, что остальные моряки-нарушители, которые находятся в СИЗО «Лефортово», встретятся с консулами с 14 по 16 января.

Как сообщал «Новый День», Верховный суд Крыма отказал в апелляциях и оставил под арестом всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, а позднее приговорённых к аресту, украинских моряков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.18

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