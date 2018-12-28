В Крыму на границе с Украиной появилось «умное» заграждение

На севере Крыма завершились работы по возведению и настройке заграждения на российско-украинском участке государственной границы, сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. «Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», – сказали в ведомстве.

Как отмечает РИА «Новости», проектно-изыскательские работы по созданию заграждения начались еще 2015 году. На данный момент строительство и отладка аппаратуры полностью завершены, в связи с чем, комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию. «Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», – рассказала представительница управления погранслужбы.

На границе были установлены два сигнализационных комплекса. В основу первого легли вибрационные датчики. Они подают сигнал тревоги на пульт дежурного при подходе к ограждению возможного нарушителя. Основа второго – радиолучевые датчики, которые срабатывают при появлении нарушителя, включая видеокамеры с возможностью ночного видения.

Стоит отметить, что аналогичные системы прекрасно зарекомендовали себя на северных и дальневосточных рубежах России, «а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе», уточнили в в ведомстве. Там также добавили, что возведение ограждений в Крыму было обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны.

В погрануправлении подчеркнули, что новое заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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