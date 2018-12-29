Сеня тайный агент ФСБ?: украинцы обсуждают заграждение в Крыму

Пользователи украинского сегмента интернета активно обсуждают строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Они вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка, планировавшего возвести стену на границе с Россией. В ходе обсуждения появилось немало ироничных и сатирических высказываний в адрес Яценюка.

Немало людей указало на то, что планы Украины воплотила именно Россия, несмотря на действующие санкции, число которых регулярно растет. «Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?» – задумался пользователь с ником Kos.

«3 сентября 2014 года, премьер-министр Украины Арсений Яценюк презентовал на заседании Кабмина проект «Стена» – сеть оборонительных сооружений на границе с Россией. P.S. Так может Сеня тайный агент ФСБ?» – иронизирует Зорян Шмелевой.

«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить.. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», – написал Андрей Диденко. «Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!» – пишет Нічомунедивуюсь.

Как писал «Новый День», на севере Крыма завершились работы по возведению и настройке заграждения на российско-украинском участке государственной границы. «Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», – рассказали управления погранслужбы Крыма.

В погрануправлении подчеркнули, что новое заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 28.12.18

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