«Лучше брать их в заложники»: Украина сняла запрет на въезд мужчин из России

Госпогранслужба Украины заявила, что запрет на въезд мужчин из России от 16 до 60 лет снят вместе с отменой военного положения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинской программе «Гордон» заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Вместе с тем, украинские пограничники совместно с агентами СБУ начнут тщательно и с пристрастием проверять каждого въезжающего в «Незалежную» гражданина РФ мужского пола на предмет совершения им каких-нибудь действий или допущения на публичных ресурсах призывов и высказываний, «наносящих вред государственной безопасности Украины».

«Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», – заявил Слободян.

Также чиновник дополнительно заметил, что для подтверждения всех обстоятельств визита и удостоверения личности может оказаться недостаточно одного лишь набора стандартных справок и паспорта РФ. В этом случае, человека препроводят на «контроль второй линии», где с ним уже будут беседовать сотрудники СБУ.

«Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях, и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита», – отметил Слободян.

Комментируя слова спикера украинской погранслужбы, российские пользователи интернета заметили, что на первый взгляд будничное заявление Слободяна о снятии запрета «больше напоминает зловещее приглашение в плен», – на фоне крайнего обострения отношений между странами.

В свою очередь, пользователи из числа украинских националистов прямо заявляют, что хорошо бы «захватить их на границе побольше для обмена на моряков». «Правильно, зачем запрещать въезд, лучше брать их в заложники!», – издевательски комментируют националисты.

Напомним, днём ранее в украинской прессе появились сообщения, что украинские власти продлили запрет на въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на то, что накануне истек 30-дневный срок военного положения. Такое решение якобы принял СНБО Украины, ссылаясь на «сложную ситуацию относительно безопасности в стране».

Как сообщал РИА «Новый День», 30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны всем россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Решение было принято на фоне введения военного положения в 10 приграничных с РФ и Приднестровьем регионах страны после инцидента с задержанием украинских кораблей-нарушителей в Керченском проливе 25 ноября. В Москве сочли произошедшее спланированной провокацией президента Петра Порошенко в преддверии президентских выборов с целью поднять свой электоральный рейтинг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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