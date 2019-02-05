В Госдуме потребовали привлечь Apple за украинизацию Крыма

Комитетам Госдумы РФ поручено направить запрос в генпрокуратуру России в связи изображением Севастополя и Симферополя на картах устройств Apple как городов, территориально принадлежащих Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поручение было подготовлено депутатом от фракции ЛДПР Александром Старовойтовым и единогласно принято сегодня Госдумой.

«Считаем целесообразным поручить комитету по безопасности и противодействию коррупции, комитету по информационным технологиям и связи направить запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple», – говорится в документе.

В поручении подчёркивается, что недопустимо, чтобы в приложении Apple Maps российские города отмечались как украинские.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в парламент представителя корпорации Google в связи с жалобами пользователей на украинское обозначение Крымского полуострова на картах поисковика.

Однако позже, по сообщению главы думского комитета по информатизации Леонида Левина, информация об этом не подтвердилась.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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