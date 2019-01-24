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Четверг, 24 января 2019, 17:13 мск

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Google спасен: Крым оказался на территории России

Фото: скрин карты Google

Государственной Думе не придется вызывать для объяснений официального представителя компании Google из-за крымской проблемы на картах поисковика, где полуостров значился в составе Украины. Как сообщил глава думского комитета по информатизации Леонид Левин, информация об этом не подтвердилась.

Парламентарий сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что комитет провел оперативное расследование, и оказалось, что Крым на картах Google не обозначен, как территория Украины. «С нами связался официальный представитель компании Google», – пояснил Левин и отметил, что на картах Google, если их открывать на территории России, Крым показан как территория РФ. Если же карты открыть за пределами России, то там Крым будет обозначен как «спорная территория».

Ранее в ходе заседания нижней палаты парламента депутат от ЛДПР Александр Старовойтов заявил, что Крым и Севастополь на картах Googlе до сих пор обозначены как территория Украины. За это компанию нужно оштрафовать, заявил парламентарий. Спикер Госдумы предложил вызвать в нижнюю палату парламента представителя компании Google.

Москва, Татьяна Дорофеева

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