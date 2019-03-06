Google на картах сделал Крым российским только для россиян

Компания Google утверждает, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на картах у пользователей из России. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», – говорится в сообщении Google.

Ранее депутат Госдумы заявил, что на картах поисковика Крым отображался как украинская территория. Парламентарий отметил, что принадлежность полуострова соседнему государству противоречит российским законам.

Представители Google, приглашенные в Госдуму для разъяснений, сообщили, что при заходе в карты с российской территории Крым показывается как часть России, а из-за рубежа – как спорная территория. Они отвергли политический подтекст некорректного отображения полуострова на картах.

«Там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», – добавили в компании.

Маунтин-Вью, Служба информации РИА «Новый День»

Маунтин-Вью. Другие новости 05.03.19

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