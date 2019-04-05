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Пятница, 5 апреля 2019, 08:52 мск

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Депутаты добиваются от Apple корректного отражения Крыма на картах

Депутаты Госдумы РФ потребовали от корпорации Apple соблюсти российское законодательство и исправить принадлежность Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS. Парламентарии дали компании срок до 25 апреля.

В Думе состоялась встреча с гендиректором российского представительства корпорации Apple «Эппл рус» Виталием Морозько, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В ходе переговоров представитель отметил, что вопросами соответствия программных продуктов занимается непосредственно сама корпорация.

Морозько признал, что в приложениях еще есть неточности и недоработки, и для их устранения нужно дополнительное время. Депутаты установили срок – до 25 апреля Apple должна определиться с принадлежностью полуострова.

«Соблюдение российского законодательства обязательно для всех предприятий, учреждений и организаций, которые работают на нашей территории. Исключений быть не может, мы будем внимательно за этим следить и добьемся исполнения корпорацией «Apple» требований российского законодательства в полном объеме», – отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее тот же вопрос удалось урегулировать с корпорацией Google. В Google Maps для российских пользователей Крым и Севастополь являются частью России, для пользователей из других стран регион отображается как спорная территория.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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