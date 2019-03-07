Киев потребовал от Google показывать российским пользователям только украинский Крым

Посол Украины в США Валерий Чалый потребовал от корпорации Google вернуть Крым в границы Украины на российских картах американского сервиса Google Maps и перестать изображать полуостров спорной территорией для пользователей других стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице Facebook посольства Украины в США.

Посол также призвал Google прекратить «участвовать в информационной войне против «Незалежной» на стороне России и не помогать Москве распространять по всему миру пропаганду и фейки».

Дипломат подчеркнул, что «недопустимая ситуация с недействительным изображением Крыма на картах Google, абсолютно противоречит неизменной позиции администрации США, конгресса Соединенных Штатов и ООН».

«В частности, Майкл Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым», – возмущается Чалый.

«Посольство Украины в Соединенных Штатах надеется, что известная корпорация будет продолжать следовать высоким стандартам и исправит недействительное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также с официальной позицией Соединённых Штатов», – написано на странице украинской дипмиссии в США.

Напомним, накануне Google отчитался перед властями РФ, что Крым чётко указан на всех приложениях для россиян как российская территория.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», – сообщили в Google.

«Там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», – добавили в компании.

Ранее комитетам Госдумы РФ было поручено направить запрос в генпрокуратуру России в связи изображением Севастополя и Симферополя на картах устройств Apple как городов, территориально принадлежащих Украине.



Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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