«Сбой американской системы»: Крым и Севастополь на картах Google снова оказались не Россией

Крым и Севастополь на картах популярного Интернет-поисковика Google будут обозначены как территория России максимум через месяц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече представителей его комитета и компании в России Мариной Жунич.

«Недопустимо нарушение наших законов»,– подчеркнул Пискарев, напомнив о ситуации с картами Google. Марина Жунич на встрече заверила парламентариев, что ситуация не имеет политической подоплеки, и речь идет исключительно о техническом сборе, сообщил депутат.

«В ближайшее время ситуация будет исправлена»,– заверил он. Речь идет о 2-3 неделях, максимум месяце, уточнил Пискарев. «Пока мы полагаем, что здесь нет злого умысла, а имеет место сбой американской системы»,– подытожил парламентарий.

В конце января проблема с российской принадлежностью Крыма и Севастополя на картах поисковика уже была в центре внимания депутатов Госдумы. Тогда же выяснилось, что российский полуостров в зарубежных странах отображается как спорная территория.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.19

У полковника Захарченко нашли новые активы почти на 500 млн рублей. / В обход санкций: нефтяные сверхприбыли России оседают в Италии. / Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»