Федеральный центр вернул Крыму «Массандру»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев передал «Производственно-аграрное объединение «Массандра» из состава Федерального государственного унитарного предприятия управделами президента РФ в государственную собственность республики Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в подписанном Медведевым распоряжении правительства.

«Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность республики Крым федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса. Управлению делами президента РФ совместно с Советом министров РК обеспечить в установленном порядке реализацию (соответствующих) мероприятий», – говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Напомним в (ПАО) «Массандра» входят 12 заводов нескольких винодельческих хозяйств, расположенных в разных частях Крыма: «Ливадия», «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малореченское», «Морское», «Судак», «Приветное».

В управление делами президента России «Массандра» была передана в 2014 году распоряжением крымского Совмина после национализации предприятия решением Госсовета республики.

Винодельческое хозяйство «Массандра» основано князем Львом Сергеевичем Голицыным в 1894 году.

Отметим, в мае прошлого года на Украине решили продлить действие санкций в отношении крымских предприятий, которые были перерегистрированы по российскому законодательству после референдума 2014 года.

Экономические ограничения были введены в 2017 году по указу президента Украины Петра Порошенко. В санкционный список «Незалежной» попали винодельческие хозяйства и госпредприятия, среди которых оказались ФГУП «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет», Симферопольский винзавод и другие юрлица.

Санкции предусматривают блокировку активов предприятий на территории Украины, аннулирование и отзыв лицензий, и ограничение торговых операций.

Сами крымские виноделы скептически оценивают санкции «Незалежной», не считая их серьезной угрозой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.02.19

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