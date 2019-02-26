Легендарную «Массандру» подвергнут приватизации

Власти Крыма планируют приватизировать винодельческое объединение «Массандра». Об этом заявил журналистам спикер парламента региона Владимир Константинов.

По его словам, «никакого государственного управления в этом плане не предусматривается». Константинов также отметил, что предприятие «требует модернизации». Он добавил, что профильный комитет крымского парламента примет решение о включении предприятия в план приватизации.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев передал «Производственно-аграрное объединение «Массандра» из состава Федерального государственного унитарного предприятия управделами президента РФ в государственную собственность республики Крым.

В управление делами президента России «Массандра» была передана в 2014 году распоряжением крымского Совмина после национализации предприятия решением Госсовета республики.

Винодельческое хозяйство «Массандра» основано князем Львом Сергеевичем Голицыным в 1894 году. В состав производственно-аграрного объединения входят 12 заводов нескольких винодельческих хозяйств, расположенных в разных частях Крыма: «Ливадия», «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малореченское», «Морское», «Судак», «Приветное».

В 2017 году «Массандра» в числе ряда других винодельческих предприятия Крыма попала под украинские санкции. Сами крымские виноделы не считают санкции «Незалежной» серьезной угрозой.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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