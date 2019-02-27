В Крыму объяснили, во что превратятся виноградники после продажи «Массандры»

Приватизация легендарного винодельческого хозяйства «Массандра» таит в себе опасность продажи новым собственником предприятия виноградников под застройку. Об этом пишет крымский журналист Дмитрий Жмуцкий в своем Facebook, комментируя решение правительства России передать знаменитое производство из ведения Управделами президента РФ в собственность Республики Крым и последующую продажу предприятия.

Репортер напоминает, что «с 2014 года статус госсобственности РК стал для многих крупных объектов транзитным пунктом на пути к приватизации. Примеры: Завод шампанских вин «Новый Свет», санаторий «Ливадия» с историческими корпусами императорского дворца, «Крымтелеком»».

Касаясь «Массанды», журналист указывает, что ее «основной актив – более 40 тысяч гектаров виноградников на прибрежной полосе от Фороса до Судака», а «каждый гектар стоит примерно в сто тысяч раз дороже в качестве стройплощадки, а не виноградника».

«Базовый экономический интерес будет толкать любого собственника, даже с самой высокой социальной ответственностью, к обмену гектаров на деньги», – предупреждает Жмуцкий.

Журналист при этом напомнил о заявлении главы Крыма Сергея Аксенова четырехлетней давности о том, что находящиеся в пользовании ГУП «Массандра» около 10 тыс. гектаров земли – это избыточно для предприятия. «Вчера я разговаривал с директором («Массандры» – ИФ) Павленко Яниной Петровной, просил, чтобы они представили в Минсельхоз план необходимого количества производственных площадей для того, чтобы они могли выращивать свое сырье. Она говорит, что действительно, наверное, в такой площади (как сейчас – ИФ) потребности нет», – привел Жмуцкий слова Аксенова на совещании с сельхозпроизводителями региона в Симферополе в 2015 году (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что региональные власти планируют продать «Массандру» в частные руки, указав, что предприятию требуется модернизация.

По данным Жмуцкого, приватизация «Массандры» готовится под «Сбербанк», который владеет отелем «Мрия» на Южном побережье Крыма.

Интернет-пользователи в своих комментариях под постом журналиста выразили возмущение по поводу планируемой приватизации знаменитого предприятия: «Предприятию более 100 лет, достояние Крыма... Ну вот как можно? Не понимаю, чем руководствуются наши правители, принимая такие непопулярные решения; «Ну все… пропал завод», «Возможно, кто-то наверху присмотрел», «Весь Крым уже с молотка пошел. Жесть реально».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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