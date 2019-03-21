В Крыму школьницы отравились медикаментами – одна погибла

В крымском Кресноперекопске после употребления неизвестных медпрепаратов погибла 15-летняя школьница – другая находится в реанимации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Все это происходило в школе. Диагноз первой девочки – биологическая смерть. Отравление неизвестными медицинскими препаратами. Вторая девочка – в реанимации, состояние средней степени тяжести. Утром еще было тяжелое, сейчас стабилизировалось. Произошло все сегодня утром в 9.55», – цитирует Крыминформ Олиференко.

По словам директор скорой помощи, отравившиеся девочки являются ученицами школы №4 города Красноперекопска.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. В Красноперекопске работает следственнавя группа из Симферополя.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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