По факту гибели отравившейся в Крыму школьницы возбуждено уголовное дело

В Крыму возбудили уголовное дело по факту отравления двух местных школьниц, одна их которых погибла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает управление следкома РФ по Республике Крым.

«Следственным отделом по г. Красноперекопск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в г. Красноперекопск.

По данным следствия, 21 марта 2019 года в следственный отдел по г. Красноперекопск Главного следственного управления поступило сообщение о гибели несовершеннолетней девушки. В результате проверки данного сообщения установлено, что указанные последствия явились результатом отравления. Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи», – говорится в сообщении.

Ни обстоятельства трагедии, ни статья, по которой возбуждено дело, не сообщаются.

Напомним, отравившиеся девочки являются ученицами школы №4 города Красноперекопска.

Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Все это происходило в школе. Диагноз первой девочки – биологическая смерть. Отравление неизвестными медицинскими препаратами. Вторая девочка – в реанимации, состояние средней степени тяжести. Утром еще было тяжелое, сейчас стабилизировалось. Произошло все сегодня утром в 9.55», – рассказал Олефиренко.

Симферополь, Иван Капустин

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