Дело о гибели отравившейся школьницы взяла на контроль детский омбудсмен Крыма

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что взяла на контроль ситуацию вокруг гибели 15-летней школьницы от отравления неизвестными медицинскими препаратами в школе города Красноперекопска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным Крымского республиканского центра медицины катастроф, две школьницы сознательно приняли медицинский препарат. В результате одна из них погибла, а другая доставлена в реанимацию.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело. Будет проверяться работа школы, состояли ли дети и семьи на учете, на каком учете, если состояли, какая работа и кем проводилась. Я тоже буду контролировать эту ситуацию», – цитирует Клюеву ТАСС.

Омбудсмен подтвердила, что трагедия произошла в здании школы.

Как сообщал «Новый День», следком Красноперекопска возбудил уголовное дело по факту отравления двух местных школьниц, одна их которых погибла.

Принявшие медпрепарат девочки являются ученицами школы №4 города Красноперекопска.

«Все это происходило в школе. Диагноз первой девочки – биологическая смерть. Отравление неизвестными медицинскими препаратами. Вторая девочка – в реанимации, состояние средней степени тяжести. Утром еще было тяжелое, сейчас стабилизировалось. Произошло все сегодня утром в 9.55», – сообщил вчера директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Симферополь, Иван Капустин

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