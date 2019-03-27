Незаконное признание Голан аукнется Америке прозрением Европы по Крыму

Крымчане выражают солидарность с народом Сирии в отношении фактически незаконной передачи части его исконной территории Израилю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Напомним, по мнению российских экспертов, одностороннее решение Трампа о признании сирийских Голанских высот израильской территорией так же незаконно, как волюнтаристское решение советского лидера Хрущёва о передаче российского Крыма Украине.

«Мы выражаем свою солидарность с сирийским народом, который от этой оккупации страдает и очень прискорбно, что используют нынешнюю слабость Сирии, пока она еще не оправилась от ран борьбы с терроризмом, и пытаются не только отобрать, но и закрепить уже на уровне решения США эти ее исконные территории. Поэтому крымчане однозначно негативно воспринимают, осуждают это решение», – цитирует Мурадова ТАСС.

По словам представителя республики при президенте, Россия продолжит активно указывать европейским партнёрам на очевидную разницу между незаконным решением США по Голанам и абсолютно легитимным присоединением Крыма к России в результате общенародного волеизъявления.

«Указывать на эти противоречия американцев мы будем, но я не думаю, что это как-то существенно повлияет на ситуацию с Крымом, хотя многие страны, в том числе и западноевропейские, тоже негативно отнеслись к этому решению США. Это должно улучшить «зрение» тех западных политиков, которые до сих пор не видят полной легитимности крымского референдума и решения Российской Федерации о воссоединении. Потому что в западных странах есть опытные политики, которые могут эти ситуации сравнивать и делать из них выводы», – заключил Мурадов.

Напомним, ранее Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он также подчеркнул, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Однако Россия, Евросоюз и Лига арабских государств выступили категорически против этого решения.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Восточная, меньшая часть Голанских высот остается под контролем Сирии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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