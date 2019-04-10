Глава Госдепа указал на различия в ситуациях с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России. Такое заявление он сделална слушаниях подкомитета по государственным, иностранным операциям и смежным программам комитета по ассигнованиям сената США. Видеозапись с мероприятия опубликована на сайте комитета.

«Нет наиболее разных ситуацией, чем эти», – заявил Помпео. По его словам, Голаны оказались частью Израиля «в результате того, как (страна – прим. ред) подверглась нападению». Израильские военные «оборонялись, существовал риск вторжения» в государство, указал он, отметив, что Израиль, по его мнению, был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы «продолжать защищать себя» от сирийского режима.

При этом Помпео особо подчеркнул, что Россия «в свою очередь, ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы». Сенатор Дик Дурбин в свою очередь поинтересовался, означает ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий?

На это глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что это «одна из мер практичной политики», передает РБК. «Выходит, что агрессия не влечет за собой абсолютно никакой расплаты. Предположим, вы совершили несколько атак, которые не увенчались успехом, и у вас отняли часть вашей земли. А потом вы получаете эту землю обратно», – привел пример Помпео. Подобный прецедент он назвал «плохим».

Как писал «Новый День», указ, согласно которому США официально признают суверенитет Израиля над Голанами американский лидер Дональд Трамп подписал в конце марта. Эту территорию Израиль захватил во время шестидневной войны 1967 года. До этого Голаны входили в состав Сирии. Решение США признать эту территорию израильской не поддержали ни в Евросоюзе, ни в ООН. В России подобный шаг назвали «демонстрацией вседозволенности».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. На востоке республики за несколько месяцев до этого началась антитеррористическая операция киевских властей и столкновения украинских силовиков с ополченцами. Киев и страны Запада итогов крымского референдума не признали. Россию они тогда обвинили в аннексии Крыма. США, Украина и страны Евросоюза ввели против Москвы санкции. Российские власти в свою очередь утверждают, что присоединение полуострова было результатом «волеизъявления крымского народа».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.04.19

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