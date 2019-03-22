Пушков назвал США «главным похоронщиком» международного права

Соединенные штаты Америки являются «главным похоронщиком» международного права, написал в своем Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков сделал данное заявление после того, как президент США Дональд Трамп предложил американским властям признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это предложение, посчитал член Совфеда, является «подтверждением непреложного факта» о том, что Соединенные Штаты чаще других стран нарушают нормы международного права.

Как писал «Новый День», ранее сообщалось, что Евросоюз, как и Лига арабских государств (ЛАГ) считает, что Голанские высоты являются частью Сирии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.19

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