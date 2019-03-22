Россия, ЕС и ЛАГ отказались признавать Голанские высоты частью Израиля

Позиция Евросоюза остается неизменной – организация отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля. Это стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о готовности признать суверенитет Израиля над спорными территориями. «Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», – цитирует представителя дипслужбы ЕС Майю Косьянчич РИА «Новости».

Лига арабских государств (ЛАГ) также считает, что Голанские высоты являются частью Сирии, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. «Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», – отметил он, добавив, что у организации «есть чёткая позиция, основанная на резолюциях по этому вопросу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала в эфире «Коммерсантъ FM», что Россия не поддержит изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности ООН

Ранее Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он также подчеркнул, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Восточная, меньшая часть Голанских высот остается под контролем Сирии.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 21.03.19

Ученые назвали еще одну причину будущего Армагеддона на Земле. / Ученые нашли способ определять болезнь Паркинсона по запаху. / «Либеральную» высшую бюрократию РФ обвинили в нанесении сознательного вреда Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»