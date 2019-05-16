Побоялись санкций: парк вагонов для Крыма будет формировать не РЖД

Парк железнодорожных вагонов для Крыма будет сформирован за счет дивидендов, которые РЖД выплатит по итогам 2018 года.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года выплата дивидендов предполагается только на привилегированные акции, остальное должно направляться на инфраструктурные проекты. По установленному правительством порядку, РЖД должны направлять в качестве дивидендов 50% от прибыли по РСБУ, которая по итогам 2018 года составила 18,4 млрд руб.
На ближайшем совете директоров будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов имуществом, сообщает РБК: государству планируется передать парк пассажирских вагонов на общую сумму 12 млрд рублей, которые новый собственник позже отдаст Крымской железной дороге. Таким образом предполагается и сформировать парк вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, и избавить РЖД от угрозы санкций США.
Напомним, западные страны с 2014 года начали вводить санкции против российских компаний и бизнесменов, работающих в Крыму. Списки постоянно пополняются, но РЖД пока туда не попали.
Первый пассажирский поезд должен проехать по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 16.05.19
Обратной дороги нет: в Европе охарактеризовали ситуацию с Крымом. / Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России. / В Газпроме рассказали, когда наступят чёрные дни для украинской ГТС. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»