Вопрос поставки вагонов в Крым повис в воздухе из-за позиции Минфина

Минфин выступил против идеи РЖД выплатить дивиденды за 2018 год имуществом, в том числе вагонами для Крыма. Дело в том, что Бюджетный кодекс не разрешает рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета. В результате план РЖД, предполагающий выплату дивидендов в федеральный бюджет в натуральной форме и формирование за счет этого парка вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, оказался под угрозой срыва. Совет директоров компании 27 мая не принял решение по дивидендам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, поставка вагонов в Крым остается под вопросом. Напомним, первый пассажирский поезд должен проехать по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Как сообщал «Новый День», в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года выплата дивидендов предполагается только на привилегированные акции, остальное должно направляться на инфраструктурные проекты. Согласно установленному кабмином порядку, РЖД должны направлять в качестве дивидендов 50% от прибыли по РСБУ, которая по итогам 2018 года составила 18,4 млрд рублей.

РЖД предложили выплатить государству дивиденды за прошлый года имуществом, в том числе, вагонами, которые потом можно поставить в Крым. Государству предполагается передать парк пассажирских вагонов на общую сумму 12 млрд рублей, которые новый собственник позже отдаст Крымской железной дороге. Таким образом планируется и сформировать парк вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, и избавить РЖД от угрозы санкций США, сообщал РБК.

Вопрос о выплате дивидендов имуществом должен был обсуждаться на совете директоров 27 мая. Но в итоге совет директоров РЖД так и не решил, в каком формате будут выплачиваться дивиденды. Накануне собрания совета директоров РЖД замминистра финансов Алексей Моисеев направил в Росимущество письмо, в котором сообщил, что директивы по голосованию представителям интересов РФ на совете директоров «требуют доработки», пишет «Ъ».

В письме отмечалось, что бюджетное законодательство не позволяет платить дивиденды имуществом. Доходами казны могут быть только поступающие в нее денежные средства, а полномочия по администрированию доходов в неденежной форме в Бюджетном кодексе не прописаны.

Министерство финансов было недовольно и общим размером дивидендов, которые предлагали выплатить в ОАО РЖД. По мнению ведомства, все госкомпании должны платить в бюджет дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. В связи с этим Минфин предложил РЖД поэтапный переход к таким выплатам – от 30% в 2019 году до 50% в 2021 году без учета дивидендов по привилегированным акциям.

В итоге правительство не смогло в срок согласовать директиву представителям государства в совете директоров РЖД. Вопрос по выплате дивидендов отложен, рассказала собеседник издания. В правительстве и РЖД ситуацию не комментируют.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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