Поезда из Крыма в регионы России пустят не раньше будущей весны

Массовое движение пассажирских поездов через Керченский пролив начнется только весной 2020 года – об этом сообщили в комитете Госдумы по транспорту и строительству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые составы должны пойти по Крымскому мосту 9 -10 декабря. Несколько месяцев движение будет организовано по двум направлениям: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. Пока не поясняется, почему выбраны именно эти направления, хотя авиасообщение российских столиц с Крымом организовано на круглогодичной основе, в то время как из большинства регионов самолеты летают на полуостров только в сезон – с апреля – мая по сентябрь – октябрь.

Тем не менее, в регионы поезда планируется пустить не ранее апреля 2020 года: это будут крупные города – такие как Екатеринбург, Мурманск, Краснодар. О возможной стоимости билетов пока не сообщается.

Предполагается, что на крымских маршрутах будут использоваться новые плацкартные и купейные вагоны.

Вместе с тем, накануне стало известно, что план, предложенный для формирования железнодорожного парка Крыма, оказался под угрозой срыва.

Напомним, РЖД предложили выплатить государству дивиденды за прошлый года имуществом, в том числе, вагонами, которые потом можно поставить в Крым. Государству предполагается передать парк пассажирских вагонов на общую сумму 12 млрд рублей, которые новый собственник позже отдаст Крымской железной дороге. Таким образом планируется и сформировать парк вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, и избавить РЖД от угрозы санкций США.

Однако Минфин выступил против идеи РЖД, заявив , что Бюджетный кодекс не разрешает рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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