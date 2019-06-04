Вопрос решен: в Москве все-таки одобрили поставку вагонов для Крыма

План РЖД по формированию железнодорожного парка Крыма, похоже, будет утвержден в ближайшее время, несмотря на возражения Минфина.

Окончательное решение о выплате РЖД дивидендов за 2018 год имуществом, в том числе вагонами, которые потом можно поставить в Крым, будет принято уже на этой неделе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник. По словам другого неназванного собеседника издания, положительное решение фактически обеспечено, поскольку такая форма дивидендов одобрена «на высшем уровне».

При этом, как отмечает издание, пассажирские вагоны в количестве 166 штук, которые предлагалось после перечисления их в качестве дивидендов направить в Крым для пополнения парка Крымской железной дороги, якобы уже находятся на полуострове. Газета пишет, что по документам они располагаются по адресу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД): г. Симферополь, улица Павленко, 34.

Также отмечается, что в списке имущества, передаваемого в Крым, значатся 7 тепловозов и 3 электровоза. Газета не уточняет местоположение локомотивов.

В Минтрансе и РЖД ситуацию не комментируют. Источник в КЖД заявил, что ничего не знает о вагонах, отметив, что в Симферополе их нет. Он переадресовал вопрос в Министерство транспорта Крыма, однако министр транспорта региона Сергей Карпов на звонки корреспондента издания не ответил.

Ранее РЖД предложили выплатить государству дивиденды за прошлый год имуществом, в том числе, вагонами для Крыма Крым. Государству предполагается передать парк пассажирских вагонов на общую сумму 12 млрд рублей, которые новый собственник позже отдаст Крымской железной дороге. Таким образом планируется и сформировать парк вагонов для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, и избавить РЖД от угрозы санкций США.

Однако Минфин выступил против идеи РЖД, заявив, что Бюджетный кодекс не разрешает рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета.

Вопрос о выплате дивидендов имуществом должен был обсуждаться на совете директоров 27 мая. Но тогда совет директоров РЖД так и не решил, в каком формате будут выплачиваться дивиденды.

Как сообщал «Новый День», в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года выплата дивидендов предполагается только на привилегированные акции, остальное должно направляться на инфраструктурные проекты. Согласно установленному кабмином порядку, РЖД должны направлять в качестве дивидендов 50% от прибыли по РСБУ, которая по итогам 2018 года составила 18,4 млрд рублей.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 04.06.19

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