Украина отказывается называть блокаду Донбасса «блокадой» и требует допуска на все предприятия ЛДНР

Транспортная и экономическая блокада народных республик Донбасса является лишь «временным запретом на передвижение грузов». Для его отмены Киев потребовал полного, в том числе и международного, аудита всех предприятий ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вернувшийся из Минска глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кучма.

«Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада? Мы же знаем, что сотни, тысячи людей каждый день пересекают контрольные пункты», – ударился Кучма в терминологию и неожиданно заявил, что вопрос о «снятии ограничений» нужен не Киеву, а «той стороне».

«Если вы во время запрета движения национализировали украинские предприятия, так вы сначала дайте нам ответ, как вы собираетесь их возвращать», – отрезал Кучма.

По его словам, возврата предприятий требуют и бывшие владельцы – украинские олигархи. Однако им нужны только уцелевшие и успешно работающие заводы.

«У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что… Да и рабочий класс, и руководство – откуда его брать? Они скажут: забирайте пожалуйста. И что с этим делать?», – заявил Кучма и потребовал тотального аудита для отбора приносящих прибыль предприятий.

«Нужен аудит. Если возможно – международный аудит», – резюмировал представитель Зеленского на переговорах.

По мнению наблюдателей, позиция Кучмы практически закрывает вопрос о снятии блокады Донбасса, и является, на самом деле, лишь прикрытием для возвращения украинским олигархам заводов, вынужденно национализированных народными республиками после закрытия границ Украиной.

Напомним, вчера спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что минская Трёхсторонняя контактная группа по Украине рассмотрит на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады народных республик Донбасса, введённую ранее киевским режимом.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО (ЛНР и ДНР – прим. «НД»). Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», – заявил Сайдик в Минске.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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