Никакого снятия блокады – Киев потребовал от Донбасса вернуть все предприятия

Донецкая и Луганская народные республики должны вернуть в украинскую юрисдикцию все национализированные после объявления Киевом блокады ЛДНР предприятия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Заявление Кучмы опубликовала у себя в Фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины Дарка Олифер.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД»)», – цитирует Кучму Олифер.

Напомним, ранее Кучма заявил, что транспортная и экономическая блокада народных республик Донбасса является лишь «временным запретом на передвижение грузов». Для его отмены Киев потребовал полного, в том числе и международного, аудита всех предприятий ЛДНР.

В свою очередь, представители Донецкой народной республики в Минске заявили, что готовы рассмотреть и согласовать порядок управления промышленными активами совместно с Киевом, а также распределение доходов и расходов от деятельности предприятий.

Однако Украине предложено начать обсуждение механизма выплат всех экономических и социальных компенсаций жителям Донбасса, пострадавшим в результате блокады.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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