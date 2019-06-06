Донбасс потребовал от Украины возместить нанесённый блокадой ущерб

Представители Донецкой народной республики в Минске готовы рассмотреть и согласовать порядок управления промышленными активами совместно с Киевом, а также распределение доходов и расходов от деятельности предприятий.

Однако Украине предложено начать обсуждение механизма выплат всех экономических и социальных компенсаций жителям Донбасса, пострадавшим в результате блокады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила полпред ДНР на минских переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности», – цитирует главу МИД ДНР РИА Новости.

В свою очередь, полпред РФ на переговорах Борис Грызлов подтвердил, что экономическая подгруппа на минских переговорах может восстановить работу после удовлетворения взаимных инициатив.

«В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы», – цитирует Грызлова ТАСС.

Напомним, представитель Киева на переговорах Леонид Кучма потребовал от ЛДНР вернуть работающие предприятия украинским собственникам, а все разрушенные оставить себе. Только в этом случае, по его словам, будут сняты «временные транспортные ограничения».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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