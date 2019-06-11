Верховный суд Крыма отказал адвокатам экс-главы Евпатории

Верховный суд Республики Крым снова отказался изменить меру пресечения экс-главе Евпатории Андрею Филонову.

Как уже сообщал «Новый День», Филонов третий месяц сидит в общей камере СИЗО: 28 мая Киевский районный суд Симферополя продлил срок его содержания под стражей еще на 2 месяца. Обжалуя этот вердикт в Верховном суде РК, защита бывшего градоначальника акцентировала внимание на состоянии его здоровья и неадекватных этому состоянию условиях содержания. Адвокаты просили изменить содержание под стражей на домашний арест.

Однако сегодня Верховный суд решил: постановление суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения.

Вердикт может быть обжалован в кассационной инстанции. Напомним, Филонова обвиняют в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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