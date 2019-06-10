Экс-мэра Евпатории снова попытаются вызволить из «убитой хаты»

Верховный суд Крыма 11 июня рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Евпатории Андрея Филонова.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовные дела. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест градоначальника до 31 мая. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на состояние здоровья: после аварии 2016 года у него развилась спаечная болезнь, и ему нужны ежедневные физические нагрузки. Кроме того, на иждивении у Филонова находятся трое из его пятерых детей.

Однако 19 апреля Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию адвокатов, жалобу отклонил, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

28 мая Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержание под стражей бывшего главы администрации Евпатории еще на 2 месяца. Защита Филонова обжаловала вердикт в Верховный суд.

Ранее сообщалось, Филонова поместили в общую камеру СИЗО, несмотря на то, что Общественная наблюдательная комиссия просила градоначальника «поместили к людям, которые проходят по экономическим, предпринимательским статьям». В таких камерах подследственным обеспечены сносные бытовые условия: сделан косметический ремонт, есть холодильники, туалеты отвечают санитарным нормам. Общие камеры сами обитатели СИЗО называют клоповниками и убитыми хатами.

Симферополь, Лиана Макоба

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