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Вторник, 18 июня 2019, 17:32 мск

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«Кусаете руку дающего?» Правительство Севастополя вывело из себя главного единоросса страны

Фото er.ru

Действия правительства Севастополя вывели из себя главного единоросса страны. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказал возмущение тем, что в городе демонтировали с фотографиями членов партии, претендующих на мандат депутата Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая по распоряжению севастопольских чиновников в городе сняли 90% всех рекламных щитов с изображением «Единой России». Остальные демонтировали вчера.

«На развитие города-героя Севастополя из федерального центра выделяются колоссальные средства. Фракция «Единой России» в Госдуме голосует за бюджет, в котором заложены миллиарды рублей на социально-экономическое развитие региона, цитирует Турчака РБК. – Но сегодня у севастопольцев есть объективные претензии к работе исполнительной власти в регионе».

Он напомнил, что в городе до сих пор не построен онкологический диспансер, очистные сооружения, не достроены многоквартирные дома, инфекционная больница и многие другие объекты, на которые выделены средства в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя».

«Но вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, региональная власть дает распоряжения демонтировать билборды с изображением кандидатов «Единой России» на выборах в заксобрание Севастополя. Притом что обязанность власти при организации выборов – предоставить равные возможности всем участникам, а не пытаться использовать админресурс для манипуляций», – возмутился Турчак.

Напомним, в начале года Турчак прислал в Севастополь Дмитрия Саблина, чтобы тот урегулировал конфликт между законодательной и исполнительной властью (читай – между Алексеем Чалым и Дмитрием Овсянниковым). Но тот своими действиями только усугубил ситуацию, а сейчас, похоже, совсем растерялся: по крайней мере, он не продемонстрировал никакой реакции на происходящее.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.06.19

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