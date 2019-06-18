«Кусаете руку дающего?» Правительство Севастополя вывело из себя главного единоросса страны

Действия правительства Севастополя вывели из себя главного единоросса страны. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказал возмущение тем, что в городе демонтировали с фотографиями членов партии, претендующих на мандат депутата Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая по распоряжению севастопольских чиновников в городе сняли 90% всех рекламных щитов с изображением «Единой России». Остальные демонтировали вчера.

«На развитие города-героя Севастополя из федерального центра выделяются колоссальные средства. Фракция «Единой России» в Госдуме голосует за бюджет, в котором заложены миллиарды рублей на социально-экономическое развитие региона, цитирует Турчака РБК. – Но сегодня у севастопольцев есть объективные претензии к работе исполнительной власти в регионе».

Он напомнил, что в городе до сих пор не построен онкологический диспансер, очистные сооружения, не достроены многоквартирные дома, инфекционная больница и многие другие объекты, на которые выделены средства в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя».

«Но вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, региональная власть дает распоряжения демонтировать билборды с изображением кандидатов «Единой России» на выборах в заксобрание Севастополя. Притом что обязанность власти при организации выборов – предоставить равные возможности всем участникам, а не пытаться использовать админресурс для манипуляций», – возмутился Турчак.

Напомним, в начале года Турчак прислал в Севастополь Дмитрия Саблина, чтобы тот урегулировал конфликт между законодательной и исполнительной властью (читай – между Алексеем Чалым и Дмитрием Овсянниковым). Но тот своими действиями только усугубил ситуацию, а сейчас, похоже, совсем растерялся: по крайней мере, он не продемонстрировал никакой реакции на происходящее.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.06.19

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