Трасса «Таврида»: статус «дороги смерти» подтвердила официальная статистика

Официальная статистика подтвердила: крымскую трассу «Таврида» не зря прозвали «дорогой смерти» – аварийности там, действительно, высока. И дело не только в том, что автомобилисты не соблюдают ПДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 63 ДТП, это почти в 3 раза больше, чем на старом участке трассы Керчь –Симферополь. В этих ДТП погибли 19 человек (на старой трассе – 4), ранения получили 105 (на старой трассе 48). Об этом сообщил крымский общественник Александр Талипов, ссылаясь на официальный ответ УГИБДД МВД по Республике Крым. «Таки да, Таврида – это трасса смерти. Цифры говорят сами за себя», – прокомментировал он ситуацию.

Чиновники заявляют, что главная причина аварий – нарушение скоростного режима: идеальное состояние дороги – это столь редкое явление в Крыму, что водители, игнорируя ограничение скорости до 60 км в час, несутся по «Тавриде» в 2 раза быстрее.

Дело дошло до того, что новичкам вообще не советуют выезжать на трассу: старая тоже в нормальном состоянии и более безопасна, что в принципе и подтвердила статистика ГИБДД.

Однако автомобилисты заявляют, что дело не только в несоблюдении скоростного режима. Проблем в том, что сама трасса не благоустроена, а это значительно влияет на состояние сидящего за рулем.

«Дорога хорошая, но ужасно утомительная: нет ни обочины, ни туалетов, ни карманов, ни кустов где в туалет сходить, – рассказывают водители в соцсетях. – Какой туалет! Нет возможности остановиться – только с трассы съезжать. Я еле доехала до заправки возле Тамани. Глаза устали. Картинка одна и та же, эта монотонность утомляет, падает внимательность…»

Проблему с АЗС решили так: вначале трассы поставили огромный стенд с предупреждением, что заправок нет.

Ночью дорога и вовсе не освещается: «Наверное уже не скромно будет спрашивать, где освещение за 450 млн рублей, которое в декабре 2018 должно было быть готово. Столбы-то стоят, а свет никто не обещал, – говорит Александр Талипов. – По всей трассе не работают. Белогорск темный». И предлагает: «В принципе, могли бы столбы фосфором покрасить – светились бы».

Фото Александра Талипова

«В Донском пару недель горели. Потом перестали», – уточнили крымчане.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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