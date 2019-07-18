В Крыму и на Урале: уфологии заявили, что в России полно собственных «Зон 51»

Жителям России не нужно лететь в США и штурмовать «Зону 51», чтобы найти следы пришельцев: достаточно приехать в Крым или на Урал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 1,5 млн пользователей соцсетей заявили о готовности штурмовать «Зону 51» – легендарную базу вооруженных сил США в Неваде. Считается, что именно там, военные прячут доказательства посещения Земли представителями других цивилизаций – обломки инопланетных кораблей и тела пришельцев.

Любопытно, что съемка местности, где расположена база, со спутника не показали ничего примечательного, но объект тщательно охраняется, поэтому есть предположение, что все самое интересное происходит под землей.

27 июня в Facebook появилось сообщение, что организуется мероприятие «Штурм «Зоны 51», всех нас не остановят»: желающим предлагается встретиться в 3 часа ночи 20 сентября. 1,6 миллиона человек уже заявили, что точно пойдут. Еще 1,2 млн человек интересуются мероприятием.

Между тем, уфологии заявляют, что не обязательно лететь в Америку и что-нибудь там штурмовать, чтобы найти факты, подтверждающие и существование инопланетян, и их постоянные визиты на землю: на территории России полно мест, подобных «Зоне 51».

«Есть в сети номера воинских частей, которые вроде как собирают информацию, ведут работы, – цитирует РИА «Новости» учредителя Русского уфологического общества Олега Курбатова. – На уровне слухов – что-то в Мытищах, что-то на Урале, что-то за Уралом, что-то в Крыму...». Курбатов оговаривается: никакой конкретики у меня нет, а ни один из названных регионов не имеет такой мощной информационной раскрутки, как «Зоне 51».

И именно на этот факт могут обратить в уральских регионах и Крыму: тема НЛО идеальна для развития туристического бизнеса.

Так, Челябинская область, например, по-прежнему широко известна в мире как регион, где упал метеорит. И хотя произошло это 6 лет назад, местные власти так и не придумали, как использовать этот подарок небес – самый большой из найденных обломок метеорита поместили в музей и показывают страждущим за небольшие деньги. Потихоньку продавая мелкие осколки.

При этом на территории Южного Урала есть несколько легендарных мест, которые вполне реально превратить в крупные туристические центры, притягивающие охотников за НЛО и прочей чертовщиной.

Достаточно вспомнить город Кыштым с невесть откуда взявшимся там инопланетянином Алешенкой, труп которого загадочным образом исчез вскоре после его смерти.

Еще одно перспективное место – Аркаим. Более 30 лет там обнаружили следы древнего городища. Историки ничего уникального там не обнаружили, называя место одним из многих в «Стране городов» – сети древних поселений на территории Урала. Но уфологии утверждают, что Аркаим был обсерваторией инопланетян.

Гора Круглица недалеко от Златоуста (описана еще Николаем Рерихом как точка соприкосновения с Космическим Разумом) и национальный парк Таганай считаются действующими базами пришельцев: в этих районах постоянно видят какие-то странные летающие объекта, в том числе и опускающиеся «куда-то в горах», светящие шары, необъяснимое свечение и так далее.

В соседней Свердловской области тоже полно мест, с вязанных с пришельцами. Одним из самых известных из них является высота 1079 на севере региона, которую манси называют «Холат Сяхыл» – гора мертвецов. На склоне этой горы зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, которую вел опытный проводник Игорь Дятлов. Причины смерти не установлены до сих пор. В материалах дела есть свидетельства что в этом районе в то время, как до и после трагических событий, видели в небе НЛО. Впрочем, расследование было засекречено еще весной 1959 года и до сих пор материалы обнародованы лишь частично.

О частом появлении странных светящихся объектов часто заявляют жители Туринска, а также сел Шаля и Филатовское, поселка Растесс.

На Среднем Урале до сих пор рассказывают о событиях апреля 1980 года: на перехват неожиданно появившемуся неопознанному объекту по тревоге были подняты военные истребители. Когда преследуемый аппарат развернулся и пошел на таран одного из истребителей, летчик открыл огонь на поражение. Объект был сбит и упал в тайгу примерно в 20 километрах к югу от Верхотурья. Уфологи окрестили данный случай самой крупной катастрофой НЛО в Советском Союзе. Местные жители видели падение диска, и как люди в военной форме прочесывали район крушения.

О регулярных визитах НЛО рассказывают и крымские уфологии. Эту тему на полуострове вполне можно было бы развить для привлечения туристов поздней осенью и зимой. Тем более, что зимы в Крыму не столь суровы, как на Урале, а места предполагаемых баз пришельцев живописны в любое время.

Одно из них – крымской Шамбала – горный массив Бойка, входящий в главную гряду Крымских гор. Здесь часто видят зависшие НЛО, а сама гора периодически издает странный гул. Кстати, именно там и сотрудники НКВД, и нацистской «Аненербе» пытались отыскать сокровища «Золотой колыбели». Уфологи утверждают, что внутри горы находится одна из инопланетных баз.

Еще одна подходящая гора – Аю-Даг. Она тоже издает странный гул и притягивает всевозможные неопознанные объекты. Рассказывают, что в августе 1991-го в Артеке дети и взрослые наблюдали странное шоу: над Адаларами завис золотистый шар, потом к нем присоединился второй. Шары то появлялись, то исчезали, потом рассыпались яркими звездами, которые через несколько секунд снова собрались в шары. После этого оба объекта скрылись за Аю-Дагом.

Немало подобных историй рассказывают и об Ай-Петри, Чатыр-Даге, мысе Меганом. На последнем, якобы, произошла история, аналогичная той, что случилась в 1980 году в Свердловской области: над Меганомом зависла огромная летающая тарелка, которую сбил мощный залп ракет ПВО. Некоторые старожилы до сих пор рассказывают о контактах с инопланетянами в тех местах и о появляющихся после этих встреч сверхестественными способностями.

С НЛО связывают и знаменитые кольца Меганома – желтоватые кольцеобразны полосы шириной до полуметра. Они хорошо видны с высоты птичьего полета. Иногда кольца тускнеют и тогда внутри них люди и животные чувствуют сильное недомогание и беспокойство.

Москва, Игорь Юров

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