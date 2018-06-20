Крестным ходом по солнцестоянию: «святость Аркаима» предлагают закрепить постановлением правительства (ВИДЕО)

Как спасти Аркаим от нашествия диких туристов? Круглый стол на эту тему прошел сегодня по инициативе комиссии Общественной палаты Челябинской области по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией ЧелГУ во время обследования долины реки Большая Караганка. На сегодня это самый известный памятник существовавшей на территории Южного Урала в эпоху средней бронзы «Страны городов». Всего к ней относят два десятка городищ, обнаруженных в 1960-1980-е годы в Челябинской и Оренбургской областях и выделенных в особую синташтинскую археологическую культуру.

Ученые установили, что Аркаим существовал в первой половине II тысячелетия до нашей эры. Люди жили здесь около 100 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана. Уходя, обитатели Аркаима сожгли город. На месте доисторического памятника архитектуры теперь находится историко-культурный заповедник.

Казалось бы, тема сегодняшней встречи, действительно, важна: все-таки «Аркаим» – одна из немногих туристических «завлекалочек» региона, и толпы неорганизованных туристов, приносящих объекту сплошные убытки, – это, действительно, проблема. Но обсуждение с самого начала ушло в странную плоскость, наводя на мысль, что главная проблема в этой истории – не сохранность «Аркаима», а опасения, что определенная часть общества может выйти из-под контроля.

Заместитель председателя комиссии Сергей Филичкин взял с места в карьер.

Пока присутствующие переваривали странное противопоставление скорбящих по жертвам Великой Отечественной войны, тем, кто пытается подражать более далеким предкам, поклонявшимся солнцу, организаторы подтвердили, что действительно слабо разбираются в проблеме.

Например, Сергей Филичкин представляет Аркаим не тем, чем он является на самом деле.

Напомним, в историко-культурном заповеднике можно увидеть лишь небольшую часть протогорода – одно жилище, остальная часть города, где проводились раскопки заросла травой и вернулась в первозданный вид.

Туристам в заповеднике предлагают посмотреть многочисленные исторические реконструкции: курган Темир, жилище каменного века, казачью усадьбу и так далее.

Заместитель директора Челябинского государственного историко-культурно заповедника «Аркаим» Валерий Волик тоже подтвердил: большая часть объектов Аркаима не являются артефактами, хотя они и созданы на основе научных изысканий, но все равно это реконструкция, то есть новодел. И сообщил, что на самом деле корень проблемы лежит в экономической плоскости.

«Мы можем принять 1,5 – 2 тысячи туристов, для них у нас создана инфраструктура, но в дни летнего солнцестояния приезжают до 20 тысяч человек. Далеко не все из них называют себя неоязычниками, далеко не все верят в мистику и подзарядку солнечной энергией. Большинство едут, так сказать, за компанию. Все они располагаются за территорией «Аркаима», на частных паевых землях сельхозназначения, в палатках, с мангалами. Естественно ни о каком комфорте говорить уже не приходится. Не соблюдаются санитарные и противопожарные нормы, а ведь одна искра может сжечь половину степи. Кроме того, они оставляют горы мусора, а убирать все это приходится заповеднику», – посетовал Волик.

Но члены общественной палаты так просто не сдались и снова вернули обсуждение в идеологическое русло.

«Эти люди (неоязычники – прим. НД) со специфическим мышлением. Это те, кто был на Майдане, – заявил заместитель начальника управления общественных связей правительства Челябинской области Илья Аносов. – Посмотрите, кто туда приезжает. Это не интеллигенты в очках, в манишками и во фраках. Это совершенно особая категория – она находится вне нашего исторического времени, вне нашего исторического пространства, вне нашего законодательства. Это некая стихия, это срез нашего общества – люди, выпавшие за пределы истории, традиционной культуры, православия, ислама, которых можно направить, куда угодно».

Столь радикальный взгляд на людей, верящих в особую энергетическую силу Аркаима, присутствующие не поддержали. Протоирей Игорь Шестаков, по первому образованию историк, решил разыграть патриотическую карту, но ступил на зыбкую почву, особенно после возвращения Крыма в состав России.

Все-таки, рассуждать об исконной принадлежности земель региона, чья история насчитывает тысячелетия, значит, демонстрировать дилетантский подход и с исторической, и с политической точки зрения.

Шестакова горячо поддержал атаман Челябинского окружного казачьего общества Михаил Лонщаков: «Они топчут казачьи земли!" – возмутился он. И предложил в дни солнцестояния организовывать на Аркаиме крестный ход – дескать, против православных казаков у неоязычников нет шансов, так что проблема решится сама собой.

Тут в разговор вступили историки. И, поправ тренд на «исконные скрепы», предложили учиться у Европы, где дети с детского сада посещают археопарки, где в рамках экспериментальной археологии демонстрируются древние технологии. И ребенок с детского сада видит, как люди жили в древние эпохи, у него формируется, прежде всего, критическое мышление: «И вы ему уже не расскажете, что в каменном веке жили русские или укры. Или инопланетяне вырезали все лазером. Он это не воспримет».

После этого прозвучал ряд вполне разумных предложений. Например, воспользоваться принципом, отработанным еще в советское время: если не можешь справиться с процессом, нужно его возглавить и увести в нужном направлении.

Или просто брать деньги со всех желающих подняться на ту же Шаманку – потомки майя и инков зарабатывают на туристах огромные деньги, почему Челябинская область должна себе в этом отказывать?

Но под конец разговор снова покинул рациональное русло. «Мы чиновничья Россия: пока не будет указания сверху, местные власти не пошевелятся», – заявила историк Луиза Алмаева. И предложила обратиться к губернатору с просьбой взять процесс в свои твердые руки и закрепить «святость Аркаима постановлением правительства Челябинской области».

И никто не вспомнил, что легенду об особой энергетике этого места в конце 80-х годов начали продвигать преподаватели челябинских вузов Геннадий Зданович и Кирилл Шишов. А нужна была эта легенда для того, чтобы только что обнаруженный памятник не затопили, как собирались, планируя вырыть на этом месте водохранилище: объект объявили уникальным и развернули сначала региональную, а потом всероссийскую кампанию по его спасению. Шишов даже разместил несколько статей в околонаучных журналах, в которых авторитетно утверждалось, что именно с Аркаима начнется возрождение Руси.

Что же касается уникальности Аркаима, то и это, по сути, оказалось обычным пиар-ходом.

«Аркаим – это замечательный археологический памятник, – считает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Челябинского государственного педагогического университета Николай Виноградов. – Его раскопки, предпринятые в 1990-е годы, поставили перед исследователями множество вопросов, касающихся жизни южноуральцев бронзового века. А вот в том, что касается интерпретации Аркаима как «города», «протогорода», «центра земледельческой округи» или точки исхода легендарных ариев в Иран, то все эти предположения нуждаются в серьезной аргументации, как и любые соотнесения с протогородскими центрами юга Средней Азии бронзового века». Николай Виноградов также отметил, что «Аркаим на самом деле лишь часть уникального созвездия южноуральских укрепленных поселений бронзового века, аналогов которым в мире действительно нет. На сегодняшний день на Южном Урале, в пределах юга Челябинской области, востока Курганской области, севера Оренбургской области и в восточной Башкирии обнаружено более 20 объектов, подобных Аркаиму – это и Устье, и Синташта и многие другие. Их глубокое и разностороннее изучение должно стать целью ряда последующих поколений ученых. Материалы раскопок Аркаима лишь в малой части стали достоянием научной общественности. До тех пор, пока памятник детально не исследуют ученые, любые попытки использовать его в качестве аргумента для политических или идеологических спекуляций будут сомнительным предприятием».

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.06.18

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