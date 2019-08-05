Слишком много бактерий: в Коктебеле и Феодосии закрыли пляжи

Крымчан и туристов попросили воздержаться от купания на двух пляжах Феодосии.

Роспотребнадзор вынес постановления о закрытии пляжей ООО «Ультимо» (Феодосия, Набережная Десантников) и ИП Полькина Е.А. (пгт. Коктебель) в связи с результатами исследования морской воды в границах вышеуказанных территорий: в воде обнаружено повышенное содержание общих колифомных бактерий (ОКБ).

В администрации Феодосии сообщили, что ОКБ поступили в морскую воду вместе с ливневыми стоками. Однако, и об этом в мэрии не говорят, в ливневку они попадают с фекалиями. Напомним, ОКБ – это бактерии группы кишечной палочки, подание в воду которых чревато эпидемиями и массовым заражением патогенными формами.

Как уже сообщал «Новый День», в первых числах июля пляж, забитый туристами, начало заливать черной жижей. Произошло это на пляже, расположенном на набережной возле спуска от автостанции. 8 июля глава Феодосии сообщил: «Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем».

Общественники отправили в Росприроднадзор запросы с просьбой сообщить результаты анализа проб морской воды. Ответ ведомства поверг в шок: например, содержание иона аммония превысило предельно допустимую концентрацию в 168 раз.

Теперь выяснилось, что и с биологическими показателями большие проблемы.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 05.08.19

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