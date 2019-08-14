Главе Крыма напомнили о невыполненных обещаниях

Главе Крыма Сергею Аксенову напомнили о невыполненных обещаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о серьезной проблеме, невнимание к которой может обернуться человеческими жертвами.

«Сергей Валерьевич, помогите, пожалуйста, в решении жизненно важного вопроса для всех крымчан без исключения – вопрос, волнующий десятки тысяч собственников, проживающих в многоквартирных городах Крыма – вопрос о замене лифтов со сроком службы более 25 лет, – пишут крымчане. – Почему программа по замене лифтов «заглохла»? Или мы ждём очередного ЧП, такого, как трагедия на Балаклавской? Неужели уже позабыли о ней? Ведь выделено 800 млн рублей на замену лифтов. В начале 2020 года во многих домах остановят лифты, которые отслужили свой срок. Старики, инвалиды, пожилые и больные люди не смогут выйти на улицу. Для многих вместе с остановкой лифтов остановится и жизнь».

Напомним, после того как 2 марта 2018 года в доме № 81 на улице Балаклавская в Симферополе из-за поломки рухнул лифт, в котором погибли женщина и 6-месячный ребенок, глава Крыма заявил, что в 2019 году в РК начнет работать программа, в рамках которой из республиканского бюджета будут выделены средства на замену лифтов и только в Симферополе в течение 2 лет должны заменить 2 тысячи 100 лифтов. Крымчане утверждают, что работа не ведется: «Краткосрочная программа замены лифтов в Крыму по непонятным причинам приостановлена. Под угрозой выполнение Ваших обещаний заменить все аварийные лифты до 2020 года!»

Жители республики просят главу ответить на следующие вопросы:

В какие сроки будут внесены изменения в региональную программу, предусматривающие перенос на более ранние сроки для стопроцентной замены лифтов, не соответствующих ТР ТС 011/2011 и обещанных к замене в 2019-2020 годах?

Где можно ознакомиться с пошаговым планом организации ускоренной замены лифтов на 2019-2020 гг. в Республике Крым, где и как можно ознакомиться с адресным перечнем домов, вошедших в проект ускоренной замены?

Каковы причины приостановки торгов «Выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнению работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории Республики Крым» (номер на ЕИС 207570000011900023)? На каком этапе находятся в настоящее время ранее указанные торги?

Когда планируется начать работу по замене остальных лифтов (срок по 379 лифтам есть в проекте договора в аукционной документации а по остальным нигде информации нет)?



Будут ли лифты в МКД заменены 100% за бюджетные средства, несмотря на способ формирования фонда капитального ремонта? Каким нормативным актом запланировано софинансирование замены всех лифтов?

С какими лифтовыми заводами правительство РК намерено заключить договора на изготовление, поставку, монтаж лифтового оборудования? Какой график согласован по производству лифтов исходя из мощностей лифтовых заводов?

В какие сроки будет сформирована рабочая группа для организации реализации проекта ускоренной замены лифтов и планируется ли включение Союза Управдомов в указанную рабочую группу?



«Новый День» направил запрос с аналогичными вопросами в правительство РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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