Россия может отдать Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Россия может обменять украинские корабли, задержанные в Керченском проливе, на российские суда, удерживаемые на Украине. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры находятся в финальной стадии. Речь идет о трех кораблях Военно-морских сил Украины, задержанных осенью прошлого года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

«Корабли, как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему личному мнению как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда «Норд» и «Механик Михаил Погодин», – цитирует Молохова РИА «Новости». – Тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации, организованной Порошенко перед выборами в рамках так называемого Керченского инцидента».

По словам Молохова, Россия должна обжаловать задержание крымского сейнера «Норд» в Морском трибунале в Гамбурге. «Необходимо также провести Общественный трибунал по Керченскому инциденту, в ходе которого будет разоблачена предвыборная провокация Порошенко», – подчеркнул чиновник.

Симферополь, Лиана Макоба

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