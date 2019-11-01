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Пятница, 1 ноября 2019, 12:15 мск

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Свободная экономическая зона Крыма фактически перестала развиваться

Свободная экономическая зона (СЭЗ) Крыма резко замедлила темпы развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СЭЗ Крыма действует с 2015 года и предусматривает ряд налоговых льгот.

На сегодняшний день СЭЗ, согласно официальным данным, насчитывает около 1 тыс 300 резидентов, заявивших более 127 млрд рублей инвестиций и обещающих не менее 50 тысяч новых рабочих мест. Выглядит впечатляюще, но если вспомнить цифры полуторагодовалой давности, картина меняется: в апреле 2018 года заявлялось, что количество участников свободной экономической зоны Крыма выросло до 1 тысячи 274, общий объем заявленных инвестиций превышает 120 миллиардов рублей, планируется создать более 40 тысяч рабочих мест. То есть, за полтора года показатели практически не изменились. С реальными вложениями дела обстоят еще хуже: с 2018 года отмечается резкое падение. Если в прошлом году суммарные вложения резидентов зоны в РК составили 37,2 млрд рублей, то в этом – меньше 5 млрд рублей, пишет РАИ «Новости», отмечая: «Специалисты связывают это с отменой пониженного тарифа взносов на страхование с 1 января 2018 года».

Ряд экспертов объясняют замедление темпов развития СЭЗ нерешенностью фундаментальных проблем региона: сложности в земельных отношениях, с банковскими кредитами, административные барьеры.

В октябре ФНС по Крыму заявила, что СЭЗ фактически превращается в оффшорную зону: многие предприниматели используют преференции для собственного обогащения, но никак не для развития экономики полуострова. Правительство Крыма с такой оценкой не согласилось. Однако в феврале текущего Минэкономразвития по итогам совместной с ФНС проверки назвало около четверти резидентов сомнительными, а 50 даже исключили из состава участников СЭЗ.

Симферополь, Лиана Макоба

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