Макрон – полякам: Россия – это Европа

Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской страной. Франция – проевропейская страна. Россия не входит в Евросоюз, однако, если мы откроем карту, то ясно увидим, что Россия – европейское государство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Варшаве заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на нападки польских журналистов, которые обвинили его в том, что он отстаивает интересы России «в ущерб европейским ценностям».

Кроме того, Макрон заявил, что перезапуск диалога с Россией после событий 2014 года оказался эффективным и принёс пользу всей Европе, имея в виду, в том числе, последние переговоры по Ливии с активным участием Москвы.

«Идея дать новый старт диалогу с Россией показала в последние недели, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет, чтобы она разрешилась», – подчеркнул французский лидер на совместном брифинге с польским президентом Анджеем Дудой и добавил, что прогресс в Донбассе – тоже результат такого тесного диалога.

«В последние годы не было встреч и продвижения по минским договоренностям... С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было», – цитирует Макрона ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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