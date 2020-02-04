Франция отказалась обсуждать с Украиной «крымский вопрос»

Франция не видит формата, в котором можно было бы обсуждать статус Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне визита Эмманюэля Макрона в Киев заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

По его мнению, отдельный формат по Крыму ни с кем не обсуждался, а включение «крымской повестки» в «нормандский формат» потянет на дно весь процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

«В этом вопросе мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в «нормандский формат» ничего не даст – наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», – заявил дипломат украинским журналистам.

Французский посол считает, что сейчас самое главное – прекращение войны в Донбассе.

«Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и так далее...», – подчеркнул посол и добавил, что к крымской теме можно вернуться когда-нибудь потом.

Напомним, вчера лидер Франции дал понять президенту Польши, что Россия – это европейское государство, с которым необходимо поддерживать широкий диалог.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.20

Вырезали ножницами: в Крым вернули в школу скандальный учебник истории. / Владелец крымского сафари-парка «Тайган» объявил голодовку. / Украина намерена предъявить России новые претензии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»