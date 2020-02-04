Париж не пойдёт на поводу у Киева в своих отношениях с Москвой

Франция продолжит путь на сближение с Россией, несмотря на противодействие Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне визита Эмманюэля Макрона в Киев заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Россия один из важнейших партнёров Франции в Европе, и это не то государство, которое можно поставить в угол, как школьника.

«Россия является крупным партнёром, у неё есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», – заявил французский посол украинским журналистам.

Как сообщал «Новый День», Этьен де Понсен отметил, что Франция не видит формата, в котором можно было бы обсуждать статус Крымского полуострова.

По его мнению, отдельный формат по Крыму ни с кем не обсуждался, а включение «крымской повестки» в «нормандский формат» потянет на дно весь процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, вчера лидер Франции дал понять президенту Польши, что Россия – это европейское государство, с которым необходимо поддерживать широкий диалог.

Симферополь, Валентин Карамазов

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