Макрон констатировал вредность, опасность и бессмысленность антироссийских санкций

Введённые Евросоюзом санкции против РФ нанесли экономический ущерб Европе и привели к росту недоверия и ослаблению безопасности на континенте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, по словам Макрона, Россия хоть и терпит убытки наряду с Европой, однако пять с лишним лет санкций никак не повлияли на Москву и не привели к изменению её международной политики.

При этом французский президент поспешил успокоить присутствующие на конференции западные делегации, уточнив, что пока не настаивает на отмене ограничительных мер против России.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России – для результата, который не является слишком позитивным», – приводит слова Макрона РИА Новости.

Тем не менее, президент Франции предложил западным странам подумать о том, как выйти из создавшегося положения.

«Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать. Единственным партнером, который существует у России – это Европа. Мы очень близки друг другу, нам нужно думать о том, как установить доверие», – призвал Макрон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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