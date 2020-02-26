Российский Крым подарил Украине национальную идею и новый праздник

На Украине придумали новый праздник: отныне 26 февраля будет ежегодно отмечаться как «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь». Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства уточнил, что в этот день в 2014 году в Симферополе «состоялось самое большое собрание в поддержку целостности» Украины и пообещал сегодня же подписать указ об учреждении новой памятной даты.

Зеленский, выступая на открытии форума «Age Of Crimea Forum 2020», признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время, но выразил уверенность, что когда-нибудь «этот день обязательно настанет» и заявил, что возвращение Крыма является «бесспорной частью национальной идеи» Украины.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал 26 февраля 2014 года «точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда».

«26 февраля 2014 года можно по праву назвать кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу нашего полуострова, – заявил Аксенов. – В этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами.

Тысячи крымчан пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить родной Крым от надвигающейся угрозы, от попыток перенести на нашу землю пламя гражданского противостояния. Это был мирный протест, участники которого призвали Верховный Совет республики как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность крымчан.

Однако главари экстремистской группировки «меджлис» (запрещена в России – прим. РИА «Новый День») собрали у парламента агрессивную толпу, в составе которой были, в том числе нацисты из «Правого сектора» (запрещен в России – прим. РИА «Новый День»), и спровоцировали столкновения. В результате погибли двое участников митинга – Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева. Мы помним и чтим память людей, отдавших свою жизнь за свободу Крыма. Игорь Андреевич и Валентина Даниловна посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».

День 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда. Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России.

Конечно, в тот день никто из нас еще не знал, что уже 16 марта состоится Общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией. Что благодаря историческому решению нашего Президента воля народов Крыма будет выполнена, что наша крымская мечта получит правовое воплощение. Но все мы осознавали, что дороги назад нет.

Хочу поблагодарить крымчан за мужество, выдержку и гражданскую зрелость. Именно эти качества, проявленные людьми всех национальностей, помогли нам сохранить мир и согласие на полуострове, избежать кровавого сценария, который готовили для Крыма киевские мятежники. В те февральские дни наши земляки показали всему миру, что мы – народ, который способен сам определять свою судьбу и своими руками творить историю».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.02.20

В Крыму предъявлено обвинение мужчине, совершившему убийство 25 лет назад. / Крым угрожает безопасности США: Трамп продлил санкции в отношении России. / Назовите поименно: крымчане хотят знать, кто конкретно наносил ущерб во времена Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»